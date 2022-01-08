В запертой квартире спасатели нашли тело 50-летнего новосибирца

6 января в 17:00 специалисты МАСС прибыли на улицу Чехова. Звонивший сообщил, что до хозяина одной из квартир не могут достучаться. Спасатели вскрыли замок и проникли в помещение, где нашли мужчину 1971 года рождения мертвым.