В запертой квартире спасатели нашли тело 50-летнего новосибирца

Posted 8 января 2022, 07:04
Published 8 января 2022, 07:04
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Спасатели нашли в запертой квартире в Октябрьском районе труп 50-летнего мужчины.
6 января в 17:00 специалисты МАСС прибыли на улицу Чехова. Звонивший сообщил, что до хозяина одной из квартир не могут достучаться. Спасатели вскрыли замок и проникли в помещение, где нашли мужчину 1971 года рождения мертвым.
Как сообщили в следственном комитете, улик, указывающих на криминальный характер произошедшего, не обнаружено. Несмотря на это назначена доследственная проверка.