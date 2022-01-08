atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января 2022, 07:04

Published 8 января 2022, 07:04

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В запертой квартире спасатели нашли тело 50-летнего новосибирца

8 января 2022, 07:04
Проводится проверка СК.

Спасатели нашли в запертой квартире в Октябрьском районе труп 50-летнего мужчины.

6 января в 17:00 специалисты МАСС прибыли на улицу Чехова. Звонивший сообщил, что до хозяина одной из квартир не могут достучаться. Спасатели вскрыли замок и проникли в помещение, где нашли мужчину 1971 года рождения мертвым.

Как сообщили в следственном комитете, улик, указывающих на криминальный характер произошедшего, не обнаружено. Несмотря на это назначена доследственная проверка.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика