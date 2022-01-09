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Posted 9 января 2022, 07:49

Published 9 января 2022, 07:49

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Водители Новосибирска используют пешеходную дорожку как проезжую часть

9 января 2022, 07:49
Такая ситуация сложилась на улице Дуси Ковальчук.

Жители Новосибирска пожаловались на водителей, которые используют для проезда по улице Дуси Ковальчук тротуар.

Подписчики паблика АСТ-54 выложили фото обстановки у дома №83, где был установлен знак пешеходной дорожки. На фото видно, что несколько машин обустроили себя на площадке парковку. Подписчики заявляют, что указанное место превратилось не чистится от снега, и машины устроили там снежную кашу.

Подобная ситуация происходит на Речном вокзале и на Богаткова.

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