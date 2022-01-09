Водители Новосибирска используют пешеходную дорожку как проезжую часть

Posted 9 января 2022, 07:49
Published 9 января 2022, 07:49
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Жители Новосибирска пожаловались на водителей, которые используют для проезда по улице Дуси Ковальчук тротуар.
Подписчики паблика АСТ-54 выложили фото обстановки у дома №83, где был установлен знак пешеходной дорожки. На фото видно, что несколько машин обустроили себя на площадке парковку. Подписчики заявляют, что указанное место превратилось не чистится от снега, и машины устроили там снежную кашу.
Подобная ситуация происходит на Речном вокзале и на Богаткова.