Водители Новосибирска используют пешеходную дорожку как проезжую часть

Подписчики паблика АСТ-54 выложили фото обстановки у дома №83, где был установлен знак пешеходной дорожки. На фото видно, что несколько машин обустроили себя на площадке парковку. Подписчики заявляют, что указанное место превратилось не чистится от снега, и машины устроили там снежную кашу.