Новосибирск 10 января сковали пробки в 8 баллов

Posted 10 января 2022, 03:26
Published 10 января 2022, 03:26
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Утром в Новосибирске зафиксировали пробки в 8 баллов. Об этом сообщает сервис «2ГИС».
На левом берегу тяжело проехать по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко, Станционной и Широкой. Также затруднено движение на площади Труда и Райсовета.
Пробки образовались на улицах Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту.
На правобережье пробка возникла на улицах Зыряновская, Восход, Кирова и Никитина. Автомобилисты стоят на улице Большевистской.