atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2022, 03:26

Published 10 января 2022, 03:26

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Новосибирск 10 января сковали пробки в 8 баллов

10 января 2022, 03:26
Заторы наблюдаются на улице Большевистской.

Утром в Новосибирске зафиксировали пробки в 8 баллов. Об этом сообщает сервис «2ГИС».

На левом берегу тяжело проехать по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко, Станционной и Широкой. Также затруднено движение на площади Труда и Райсовета.

Пробки образовались на улицах Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту.

На правобережье пробка возникла на улицах Зыряновская, Восход, Кирова и Никитина. Автомобилисты стоят на улице Большевистской.

Материалы по теме
Димитровский мост в Новосибирске сковала глухая пробкаВ предновогодний день Новосибирск сковали 9-балльные пробкиВ Новосибирске в километровой пробке мужчина танцевал зажигательный танец
#Транспорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика