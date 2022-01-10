Новосибирск назвали лидером по заболеваемости COVID-19 в новогодние каникулы

Posted 10 января 2022, 13:21
Published 10 января 2022, 13:21
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
В Новосибирске зафиксировано больше всего случаев коронавируса в первых числах января среди муниципалитетов. Об этом сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов. Однако при этом заболеваемость снизилась сразу на 23%.
Статистика заражений COVID-19 озвучивалась на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. Лидерство по заболеваемости мегаполиса ожидаемо.
Среди клинических проявлений преобладают коронавирусная инфекции и ОРВИ – 87%. На внебольничную пневмонию приходится 12,4%.