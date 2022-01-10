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Posted 10 января 2022, 13:21

Published 10 января 2022, 13:21

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Новосибирск назвали лидером по заболеваемости COVID-19 в новогодние каникулы

Новосибирск назвали лидером по заболеваемости COVID-19 в новогодние каникулы

10 января 2022, 13:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Среди клинических проявлений преобладают коронавирусная инфекции и ОРВИ.

В Новосибирске зафиксировано больше всего случаев коронавируса в первых числах января среди муниципалитетов. Об этом сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов. Однако при этом заболеваемость снизилась сразу на 23%.

Статистика заражений COVID-19 озвучивалась на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. Лидерство по заболеваемости мегаполиса ожидаемо.

Среди клинических проявлений преобладают коронавирусная инфекции и ОРВИ – 87%. На внебольничную пневмонию приходится 12,4%.

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