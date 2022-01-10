В Новосибирске на фельдшера скорой помощи не заведут дело из-за поста в Instagram

Posted 10 января 2022, 12:04
Published 10 января 2022, 12:04
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Фельдшер скорой помощи Советской подстанции в Новосибирске Анастасия Швемлер не станет фигурантом уголовного дела. Ранее женщина написала в Instagram, что сомневается в эффективности вакцинации от коронавируса. В качестве подтверждения своей версии она привела несколько примеров из практики.
Еще 13 декабря сибирячку вызвали к следователю. Медика обвинили в распространении заведомо ложной информации. Как нам стало известно, беседа состоялась.
По нашим данным, Следственный комитет не стал начинать доследственную проверку. Соответственно, не было заведено и уголовное дело.