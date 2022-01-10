В Новосибирске на фельдшера скорой помощи не заведут дело из-за поста в Instagram

Фельдшер скорой помощи Советской подстанции в Новосибирске Анастасия Швемлер не станет фигурантом уголовного дела. Ранее женщина написала в Instagram, что сомневается в эффективности вакцинации от коронавируса. В качестве подтверждения своей версии она привела несколько примеров из практики.