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Posted 10 января 2022, 12:04

Published 10 января 2022, 12:04

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В Новосибирске на фельдшера скорой помощи не заведут дело из-за поста в Instagram

В Новосибирске на фельдшера скорой помощи не заведут дело из-за поста в Instagram

10 января 2022, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Медика обвинили в распространении заведомо ложной информации.

Фельдшер скорой помощи Советской подстанции в Новосибирске Анастасия Швемлер не станет фигурантом уголовного дела. Ранее женщина написала в Instagram, что сомневается в эффективности вакцинации от коронавируса. В качестве подтверждения своей версии она привела несколько примеров из практики.

Еще 13 декабря сибирячку вызвали к следователю. Медика обвинили в распространении заведомо ложной информации. Как нам стало известно, беседа состоялась.

По нашим данным, Следственный комитет не стал начинать доследственную проверку. Соответственно, не было заведено и уголовное дело.

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