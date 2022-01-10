Житель Новосибирска сделал из «Оки» джип для бездорожья

Posted 10 января 2022, 14:39
Published 10 января 2022, 14:39
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Новосибирский мастер Андрей Манохин модернизировал автомобиль «Ока» 2006 года. Умелец сделал из машины настоящий джип.
Первоначально ВАЗ-1111 был оборудован для управления инвалидом. На работу ушло 3 месяца. Клиренс автомобиля был увеличен до 30 см, поставлены колеса от квадроцикла, пружины от «Жигулей».
Автор использовал детали и обвесы от разных автомобилей. Машина используется для отдыха в пригородах Новосибирска. Андрей ездит на ней по лесам и болотам.