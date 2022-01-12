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Posted 12 января 2022, 01:09

Published 12 января 2022, 01:09

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирской области погибшие в пожаре дети приехали в гости к бабушке

12 января 2022, 01:09
У погибшей женщины остались трое детей.

В Минсоцразвитии рассказали подробности о семье погибших в пожаре в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области.

Напомним, 11 января там горел деревянным жилой барак на улице Шоссейной. Жильцы нескольких квартир успели эвакуироваться. Спастись не удалось женщине и двум ее внукам. Мальчикам было всего 3 и 5 лет.

Известно, что дети находились в квартире своей бабушки. Сама женщина была многодетной матерью. Трое ее детей были в тот день в школе. После трагедии их временно поместили в соцучреждение. Вопрос с их местом проживанием будут решать органы опеки.

#Общество
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