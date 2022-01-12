В Новосибирской области погибшие в пожаре дети приехали в гости к бабушке

Posted 12 января 2022, 01:09
Published 12 января 2022, 01:09
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Минсоцразвитии рассказали подробности о семье погибших в пожаре в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области.
Напомним, 11 января там горел деревянным жилой барак на улице Шоссейной. Жильцы нескольких квартир успели эвакуироваться. Спастись не удалось женщине и двум ее внукам. Мальчикам было всего 3 и 5 лет.
Известно, что дети находились в квартире своей бабушки. Сама женщина была многодетной матерью. Трое ее детей были в тот день в школе. После трагедии их временно поместили в соцучреждение. Вопрос с их местом проживанием будут решать органы опеки.