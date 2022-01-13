Для Новосибирской области закупят более 110 единиц лесной техники

На закупку тракторов, снегоходов, тягачей, культиваторов и другой техники потратят 124 миллиона рублей. Как рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов, количество противопожарной техники в регионе уже достаточно, и теперь власти делают акцент на лесовосстановлении и уходе за деревьями.