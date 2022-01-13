Для Новосибирской области закупят более 110 единиц лесной техники

В наступившем году для Новосибирской области закупят новую лесохозяйственную и лесопожарную технику. Она поступит в регион по нацпроекту «Экология».
На закупку тракторов, снегоходов, тягачей, культиваторов и другой техники потратят 124 миллиона рублей. Как рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов, количество противопожарной техники в регионе уже достаточно, и теперь власти делают акцент на лесовосстановлении и уходе за деревьями.
По федеральному проекту «Сохранение лесов» для государственных служб закупят 34 единицы специальной лесохозяйственной техники и 68 единиц лесохозяйственного оборудования. На это уйдет 95 045,5 тысячи рублей. Также на федеральные деньги закупят 10 единиц специализированной лесопожарной техники за 29 573,4 тысячи рублей.