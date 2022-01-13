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Для Новосибирской области закупят более 110 единиц лесной техники

13 января 16:42
Фото: pixabay.com
По национальному проекту «Экология» на тракторы, тягачи и снегоходы потратят 124 миллиона рублей.

В наступившем году для Новосибирской области закупят новую лесохозяйственную и лесопожарную технику. Она поступит в регион по нацпроекту «Экология».

На закупку тракторов, снегоходов, тягачей, культиваторов и другой техники потратят 124 миллиона рублей. Как рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов, количество противопожарной техники в регионе уже достаточно, и теперь власти делают акцент на лесовосстановлении и уходе за деревьями.

По федеральному проекту «Сохранение лесов» для государственных служб закупят 34 единицы специальной лесохозяйственной техники и 68 единиц лесохозяйственного оборудования. На это уйдет 95 045,5 тысячи рублей. Также на федеральные деньги закупят 10 единиц специализированной лесопожарной техники за 29 573,4 тысячи рублей.

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