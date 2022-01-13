Новосибирцам предложили выбрать талисман «Новогодней столицы России»

С идеей о выборе талисмана выступил Новосибирский зоопарк. Здесь предложили решить, кого из обитателей зоопарка сделать талисманом. На выбор горожанам предложили пять животных: манула Айшу, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медвежонка Шилку.