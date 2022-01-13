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Новосибирцам предложили выбрать талисман «Новогодней столицы России»

13 января 15:44
Фото: Анна Терешкова / instagram.com
С инициативой выступил зоопарк, пять животных которого теперь претендуют на всенародную известность и любовь.

Жителям Новосибирска предложили выбрать талисман «Новогодней столицы России». Напомним, в столицу Сибири уже прибыл ее главный символ - снежинка, которую торжественно встречал на вокзале мэр Анатолий Локоть.

С идеей о выборе талисмана выступил Новосибирский зоопарк. Здесь предложили решить, кого из обитателей зоопарка сделать талисманом. На выбор горожанам предложили пять животных: манула Айшу, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медвежонка Шилку.

Набравшее наибольшее количество голосов животное станет символом Новогодней столицы России. Голосование началось 13 января, а закончится 7 февраля.

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