СК проверит инцидент у новосибирской школы №216, где пытались задушить девочку

10 января 11-классницу поджидали возле школы друзья и родные парня, который недавно перевелся в ее класс. Толпой они напали на девочку, душили ее и угрожали ей расправой. Пострадавшая сумела позвонить матери, которая прибежала на место происшествия и попыталась защитить дочь. В итоге женщине распылили в лицо перцовый баллончик.