СК проверит инцидент у новосибирской школы №216, где пытались задушить девочку

Posted 13 января 2022, 08:48
Published 13 января 2022, 08:48
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Следственный комитет выяснит обстоятельства нападения на ученицу школы №216 родственников ее одноклассника.
10 января 11-классницу поджидали возле школы друзья и родные парня, который недавно перевелся в ее класс. Толпой они напали на девочку, душили ее и угрожали ей расправой. Пострадавшая сумела позвонить матери, которая прибежала на место происшествия и попыталась защитить дочь. В итоге женщине распылили в лицо перцовый баллончик.
Предысторией нападения стал конфликт мальчика с новыми одноклассниками. С парнем никто не хотел дружить, а он, в свою очередь, начал проявлять агрессию. Как сообщал МК в НСК, разобраться с обидчиками ему решили помочь мать и сестры.