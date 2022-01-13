atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2022, 08:48

Published 13 января 2022, 08:48

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

СК проверит инцидент у новосибирской школы №216, где пытались задушить девочку

13 января 2022, 08:48
На девочку напали родственники ее одноклассника.

Следственный комитет выяснит обстоятельства нападения на ученицу школы №216 родственников ее одноклассника.

10 января 11-классницу поджидали возле школы друзья и родные парня, который недавно перевелся в ее класс. Толпой они напали на девочку, душили ее и угрожали ей расправой. Пострадавшая сумела позвонить матери, которая прибежала на место происшествия и попыталась защитить дочь. В итоге женщине распылили в лицо перцовый баллончик.

Предысторией нападения стал конфликт мальчика с новыми одноклассниками. С парнем никто не хотел дружить, а он, в свою очередь, начал проявлять агрессию. Как сообщал МК в НСК, разобраться с обидчиками ему решили помочь мать и сестры.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика