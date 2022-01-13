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Следователи проверят нападение школьников на одноклассницу с попыткой задушить ее

13 января 15:50
Фото: pixabay.com
Матери девочки один из хулиганов прыснул в лицо из газового баллончика.

Сегодня, 13 января, новосибирские следователи сообщили, что обратили внимание на информацию в СМИ о нападении школьников на свою одноклассницу. Они рассказали, что 10 января в Октябрьском районе ученик одной из школ и его друзья толкали и душили девочку.

Когда на место происшествия прибыла мать пострадавшей, то один из хулиганов, как указано в источнике, прыснул женщине в лицо из перцового баллончика. Теперь следователям предстоит разобраться в том, что произошло на территории школы.

Следственный комитет начал доследственную проверку. После нее ведомство примет необходимое процессуальное решение.

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#Новости#Происшествия
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