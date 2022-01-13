Следователи проверят нападение школьников на одноклассницу с попыткой задушить ее

Сегодня, 13 января, новосибирские следователи сообщили, что обратили внимание на информацию в СМИ о нападении школьников на свою одноклассницу. Они рассказали, что 10 января в Октябрьском районе ученик одной из школ и его друзья толкали и душили девочку.
Когда на место происшествия прибыла мать пострадавшей, то один из хулиганов, как указано в источнике, прыснул женщине в лицо из перцового баллончика. Теперь следователям предстоит разобраться в том, что произошло на территории школы.
Следственный комитет начал доследственную проверку. После нее ведомство примет необходимое процессуальное решение.