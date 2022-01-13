atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2022, 05:46

Published 13 января 2022, 05:46

Modified 17 сентября 2022, 06:58

Updated 17 сентября 2022, 06:58

В Новосибирске выбирают животное-символ новогодней столицы России

13 января 2022, 05:46
Опрос запустила городская администрация.

Власти предложили сделать талисманов «Новогодней столицы России» одного из животных Новосибирского зоопарка.

Определиться с выбором необходимо в период с 13 января по 7 февраля и проголосовать в опросе мэрии. Среди претендентов назван манул Айша, ирбис Саян, белый медвежонок Шилка. Также в списке оказались орангутан Бату тигр Макс.

Напомним, что титул новогодней столицы стран на днях перешел Новосибирску. Символ проекта, снежинка, был доставлен 13 января в город.

#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика