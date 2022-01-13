В Новосибирске выбирают животное-символ новогодней столицы России

Posted 13 января 2022, 05:46
Published 13 января 2022, 05:46
Modified 17 сентября 2022, 06:58
Updated 17 сентября 2022, 06:58
Власти предложили сделать талисманов «Новогодней столицы России» одного из животных Новосибирского зоопарка.
Определиться с выбором необходимо в период с 13 января по 7 февраля и проголосовать в опросе мэрии. Среди претендентов назван манул Айша, ирбис Саян, белый медвежонок Шилка. Также в списке оказались орангутан Бату тигр Макс.
Напомним, что титул новогодней столицы стран на днях перешел Новосибирску. Символ проекта, снежинка, был доставлен 13 января в город.