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В Оби начались работы на 11-этажном долгострое, который начали возводить 10 лет назад

13 января 16:11
Фото: pixabay.com
Дом планируется достроить при помощи ППК «Фонд». Он не единственный в регионе, для которого применят такую схему.

В Новосибирской области начали работы на долгострое, который начали возводить еще в 2012 году, но затем работы оказались свернуты. Строители взялись за дом на улице Калинина в городе Обь. 11-этажный дом планируется достроить с помощью ППК «Фонд».

Как отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, работа с федеральным «ППК «Фонд» активно ведется уже два года. И она позволяет решить проблему 12 новосибирских долгостроев при помощи схемы софинансирования. Так, например, по четырем долгостроям в прошлом году дольщикам выплатили компенсации, а новосибирцы, купившие квартиры еще в 8 долгостроях, получат их в готовых домах.

Дом в Оби - первый из таких объектов. Договор с подрядчиком подписали в конце прошлого года. Вскоре работы начнутся и на других домах, например, в микрорайоне Закаменский в Новосибирске.

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