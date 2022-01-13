В Оби начались работы на 11-этажном долгострое, который начали возводить 10 лет назад

Как отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, работа с федеральным «ППК «Фонд» активно ведется уже два года. И она позволяет решить проблему 12 новосибирских долгостроев при помощи схемы софинансирования. Так, например, по четырем долгостроям в прошлом году дольщикам выплатили компенсации, а новосибирцы, купившие квартиры еще в 8 долгостроях, получат их в готовых домах.