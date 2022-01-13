«Ёлка желаний» исполнила мечты более 20 детей Новосибирской области

Как рассказали в правительстве региона, в акции может принять участие любой желающий, чтобы воплотить в жизнь чью-то мечту. Это можно сделать онлайн и офлайн, выбрав на сайте «Ёлка желаний» ту мечту, которую новосибирец может помочь исполнить.