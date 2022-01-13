«Ёлка желаний» исполнила мечты более 20 детей Новосибирской области

Всероссийская акция «Ёлка желаний» продолжается в Новосибирской области. Она помогла исполнить мечты 21 ребенка, но это не предел, потому что акция закончится в конце февраля.
Как рассказали в правительстве региона, в акции может принять участие любой желающий, чтобы воплотить в жизнь чью-то мечту. Это можно сделать онлайн и офлайн, выбрав на сайте «Ёлка желаний» ту мечту, которую новосибирец может помочь исполнить.
Напомним, в акции принял участие и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Этот благотворительный проект относится к президентской платформе «Россия – страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.