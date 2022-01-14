15 новосибирцев умерли от COVID-19 за сутки

Смерть 15 жителей Новосибирской области от Covid-19 подтвердил региональный оперштаб 14 января.
В числе умерших восемь мужчин в возрасте от 63 до 85 лет и семь женщин – от 52 до 84 лет. Число смертей, которые наступили по причины коронавируса, составило 4 411.
За минувшие сутки положительные тесты получили 242 местных жителя. К данному моменту инфекционные больницы приняли уже 2 504 пациентов как с подозрением на коронавирус, так и с подтвержденным диагнозом.
Вылечились с начала пандемии 69 098 человек, 309 из них выписались за минувшие сутки.