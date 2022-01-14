346 тысяч туристов слетали на Черное море из Новосибирска в 2021 году

Из аэропорта Новосибирска вылетело на Черное море почти 350 тысяч туристов в 2021 году. Такие подсчеты сделали за 2021 год в информационно-аналитическом центре STI.
По словам директора Виталия Наумова, почти в два раза вырос пассажиропоток на курорты Черного моря. Рост по соседнему Красноярску в том же направлении составил 4,2%. В общей сложности из двух сибирских городов на отдых на море летали 499 тысяч человек.
Популярными курортами по-прежнему остаются Сочи, Симферополь и Анапа. В прошлом году туристы также высоко оценили Челенджик.
Билеты за границу не пользовались особым спросом в прошлом году. Было продано 174 тысячи мест в самолетах, недопродали 350 тысяч.