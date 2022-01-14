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346 тысяч туристов слетали на Черное море из Новосибирска в 2021 году

14 января 01:41
Фото: pixabay.com
Туристы выбирали для города четыре прибрежных города.

Из аэропорта Новосибирска вылетело на Черное море почти 350 тысяч туристов в 2021 году. Такие подсчеты сделали за 2021 год в информационно-аналитическом центре STI.

По словам директора Виталия Наумова, почти в два раза вырос пассажиропоток на курорты Черного моря. Рост по соседнему Красноярску в том же направлении составил 4,2%. В общей сложности из двух сибирских городов на отдых на море летали 499 тысяч человек.

Популярными курортами по-прежнему остаются Сочи, Симферополь и Анапа. В прошлом году туристы также высоко оценили Челенджик.

Билеты за границу не пользовались особым спросом в прошлом году. Было продано 174 тысячи мест в самолетах, недопродали 350 тысяч.

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