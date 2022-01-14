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Бывшему полицейскому в Новосибирске дали три года условно за взятку в 30 тысяч

14 января 04:56
Фото: pixabay.com
Экс-полицейский несколько лет не имеет право занимать должности в правоохранительных органах.

Бывшему полицейскому в Новосибирске дали три года условно за взятку в 30 тысяч. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Экс-следователя МВД по Мошковскому району осудил по статье «Получение взятки в значительном размере». Само должностное преступление произошло в 2020 году. На трассе Р-255 «Сибирь» произошла авария. У подсудимого находились материалы проверки по данному происшествию.

Полицейский позвонил одной из участниц ДТП и пообещал ее «прикрыть» за 30 тысяч рублей. Следователь хотел изменить в деле документы и показания. При этом он рассказал о негативных последствиях, в случае отказа.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудника взяли на контроль. При передаче самой взятки мужчину задержали. В итоге суд дал правоохранителю 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Также его на 3 года лишили права занимать должности в МВД.

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