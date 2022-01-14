Бывшему полицейскому в Новосибирске дали три года условно за взятку в 30 тысяч. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Экс-следователя МВД по Мошковскому району осудил по статье «Получение взятки в значительном размере». Само должностное преступление произошло в 2020 году. На трассе Р-255 «Сибирь» произошла авария. У подсудимого находились материалы проверки по данному происшествию.
Полицейский позвонил одной из участниц ДТП и пообещал ее «прикрыть» за 30 тысяч рублей. Следователь хотел изменить в деле документы и показания. При этом он рассказал о негативных последствиях, в случае отказа.
Женщина обратилась в полицию. Сотрудника взяли на контроль. При передаче самой взятки мужчину задержали. В итоге суд дал правоохранителю 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Также его на 3 года лишили права занимать должности в МВД.