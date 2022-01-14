Депутат новосибирского заксобрания Поповцев останется под арестом еще на 2 месяца

Центральный районный суд решил не отменять меру пресечения депутату новосибирского заксобрания Глебу Поповцеву и продлил ее еще на два месяца. Под домашним арестом ему придется просидеть до середины марта – 16-го числа.
Напомним, единоросс Поповцев воспользовался своим положением и нанял себе помощницу. Вот только сотрудница была фиктивной. Она не только не выполняла свои обязанности, но и не получала зарплату. Деньги с ее банковской карты снимал сам депутат. Таким образом единоросс обманул заксобрание на 400 тысяч рублей.
Членство депутата в партии приостановили из-за уголовного преследования.