Домашний пес спас женщину и 11-месячного ребенка от нападения бродячих собак

В Нефтеюганске домашний пес спас женщину и ее 11-месячного ребенка от нападения стаи бродячих собак. О происшествии со ссылкой на рассказ очевидца сообщает muksun.fm.
Местом происшествия стал 11В микрорайон. Женщина вышла гулять с маленьким ребенком. Заодно она решила выгулять свою домашнюю собаку, которая и проявила героизм, защищая хозяев. Как рассказал отец ребенка, бродячие собаки бросились в сторону именно 11-месячной девочки. Тогда домашний пес и стал на ее защиту, получив травмы.
Мужчина призвал власти решить проблему с бездомными животными. Он рассказал, что агрессивная стая поселилась в районе гаражей у ЖК «Западный».