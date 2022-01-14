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Домашний пес спас женщину и 11-месячного ребенка от нападения бродячих собак

14 января 16:29
Фото: АСТ-54
Жители Нефтеюганска требуют решить проблему бродячих животных, которые несут угрозу для людей.

В Нефтеюганске домашний пес спас женщину и ее 11-месячного ребенка от нападения стаи бродячих собак. О происшествии со ссылкой на рассказ очевидца сообщает muksun.fm.

Местом происшествия стал 11В микрорайон. Женщина вышла гулять с маленьким ребенком. Заодно она решила выгулять свою домашнюю собаку, которая и проявила героизм, защищая хозяев. Как рассказал отец ребенка, бродячие собаки бросились в сторону именно 11-месячной девочки. Тогда домашний пес и стал на ее защиту, получив травмы.

Мужчина призвал власти решить проблему с бездомными животными. Он рассказал, что агрессивная стая поселилась в районе гаражей у ЖК «Западный».

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#Новости#Происшествия
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