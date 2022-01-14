Домашний пес спас женщину и 11-месячного ребенка от нападения бродячих собак

Местом происшествия стал 11В микрорайон. Женщина вышла гулять с маленьким ребенком. Заодно она решила выгулять свою домашнюю собаку, которая и проявила героизм, защищая хозяев. Как рассказал отец ребенка, бродячие собаки бросились в сторону именно 11-месячной девочки. Тогда домашний пес и стал на ее защиту, получив травмы.