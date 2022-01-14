Эксперты из Москвы проведут бесплатные мастер-классы для сценаристов в Новосибирске

Кураторами станут сценарист каналов «Сыендук», Satyr, которые выходят на YouTube, Илья Музыков. Он также участвовал в создании проекта «Альманах. Психические расстройства» и скетч-шоу «Я Это Уже Видел». В обучение также примет участие сценарист телеканала ТВ-3 Артем Находкин и автор сценариев фильмов и сериалов Айдар Акманов.