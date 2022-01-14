Эксперты из Москвы проведут бесплатные мастер-классы для сценаристов в Новосибирске

Жители Новосибирска смогут пройти курс по сценарному мастерству совершенно бесплатно. Наставниками станут эксперты из Москвы и родного города.
Участников курсов научат создавать сценарии для короткометражного кино, которые затем получат возможность экранизации.
Кураторами станут сценарист каналов «Сыендук», Satyr, которые выходят на YouTube, Илья Музыков. Он также участвовал в создании проекта «Альманах. Психические расстройства» и скетч-шоу «Я Это Уже Видел». В обучение также примет участие сценарист телеканала ТВ-3 Артем Находкин и автор сценариев фильмов и сериалов Айдар Акманов.
На курс отобрали 81 заявку. 30 участников будут посещать лекции очно, остальные получат доступ к материалам.