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Эксперты из Москвы проведут бесплатные мастер-классы для сценаристов в Новосибирске

14 января 06:49
Фото: Вечные сюжеты
Курс стартовал 13 января и завершится в марте.

Жители Новосибирска смогут пройти курс по сценарному мастерству совершенно бесплатно. Наставниками станут эксперты из Москвы и родного города.

Участников курсов научат создавать сценарии для короткометражного кино, которые затем получат возможность экранизации.

Кураторами станут сценарист каналов «Сыендук», Satyr, которые выходят на YouTube, Илья Музыков. Он также участвовал в создании проекта «Альманах. Психические расстройства» и скетч-шоу «Я Это Уже Видел». В обучение также примет участие сценарист телеканала ТВ-3 Артем Находкин и автор сценариев фильмов и сериалов Айдар Акманов.

На курс отобрали 81 заявку. 30 участников будут посещать лекции очно, остальные получат доступ к материалам.

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