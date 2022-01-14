Горнолыжный курорт «Юрманка» в Новосибирске откроют в следующем сезоне

Стало известно, что собственник испытывает финансовые трудности, в связи с чем в текущем сезоне объект не принимал туристов. Но в будущем году власти намерены исправить эту ситуацию. Но для этого необходимо перевести ГЛК в муниципальную собственность и в последующем изменить категорию земли на «рекреация и отдых».