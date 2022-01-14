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Горнолыжный курорт «Юрманка» в Новосибирске откроют в следующем сезоне

14 января 01:06
Фото: pixabay.com
Для ремонта инфраструктуры будут привлекать средства инвесторов.

Горнолыжный курорт «Юрманка» в Маслянинском районе Новосибирской области намерены развивать на госсредства. Об этом сообщила директор центра развития туризма района Елена Воротникова.

Стало известно, что собственник испытывает финансовые трудности, в связи с чем в текущем сезоне объект не принимал туристов. Но в будущем году власти намерены исправить эту ситуацию. Но для этого необходимо перевести ГЛК в муниципальную собственность и в последующем изменить категорию земли на «рекреация и отдых».

Пока же подготовлена стратегия развития. А перед новым собственником стоит задача отремонтировать подъемники, площадку для подъема и спуска, обновить спортинвентарь, наладить припускную систему и т.д.

В течение следующих двух лет на развитие «Юрманки» намерены потратить 60,3 млн рублей за счет госфинансирования. Власти планируют зайти с проектом в госпрограмму и построить новые трассы на горнолыжном комплексе.

Открыть ГЛК «Юрманка» могут уже в следующем сезоне.

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