И вагонов новосибирского метро выгнали двух безмасочников

Сегодня, 14 января, чиновники регионального минтранса провели очередной рейд в метро Новосибирска. Об этом редакции Atas.info сообщили в областном правительстве.
Представители властей искали в подземке нарушителей масочного режима. И им это удалось. Итогом рейда стали три протокола и 35 разъяснительных бесед. При этом двух пассажиров пришлось вывести из вагонов.
Всего представители минтранса за неделю провели 10 рейдов по поиску безмасочников. Им удалось привлечь к административной ответственности 27 человек и составить протокол на одного перевозчика.