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И вагонов новосибирского метро выгнали двух безмасочников

14 января 11:56
Фото: АСТ-54
Чиновники регионального минтранса провели очередной рейд в подземке.

Сегодня, 14 января, чиновники регионального минтранса провели очередной рейд в метро Новосибирска. Об этом редакции Atas.info сообщили в областном правительстве.

Представители властей искали в подземке нарушителей масочного режима. И им это удалось. Итогом рейда стали три протокола и 35 разъяснительных бесед. При этом двух пассажиров пришлось вывести из вагонов.

Всего представители минтранса за неделю провели 10 рейдов по поиску безмасочников. Им удалось привлечь к административной ответственности 27 человек и составить протокол на одного перевозчика.

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