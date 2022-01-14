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Мэр Новосибирска проверит уборку тротуаров от снега возле Сбербанка

14 января 10:14
Фото: Анатолий Локоть / ВКонтакте
Образцово-показательное мероприятие пройдет на улице Серебренниковской.

В понедельник, 17 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен проконтролировать уборку тротуаров от снега. Он проведет выездное совещание на улице Серебрениковской, возле Сбербанка.

На совещания приглашены заместитель мэр Олег Клемешов и начальник департамента транспорта Константин Васильев. Также тротуар у Сбербанка осмотрят глава администрации Центрального округа Сергей Канунников и директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков.

В ходе совещания его участникам и журналистам продемонстрируют работу спецтехники для уборки тротуаров. Также собравшимся покажут погрузку снега на проезжей части шнекороторной техникой.

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