Минздрав заявил об изменении подхода к системе здравоохранения в ЦГБ Бердска

В частности, больница заявлена в нескольких нацпроектах. В учреждении прошел капремонт и реконструкция зданий и отделений, поставлено современное оборудование, открылся Центр амбулаторной помощи больным онкологией, куда пришли работать высокопрофессиональные специалисты. А в перспективе планируется модернизировать первичное звено, а также изменить подход к оказанию помощи пациентам.