Минздрав заявил об изменении подхода к системе здравоохранения в ЦГБ Бердска

Минздрав Новосибирской области сообщил, что ЦГБ Бердска ждут нововведения, что позволит улучшить качество медицинской помощи. Речь идет о создании новой модели поликлиники и стационара.
В пятницу в горбольнице города побывала замминистра здравоохранения Елена Аксенова. По ее словам, правительство и минздрав делают все, чтобы местные жители получали максимальную специализированную помощь.
В частности, больница заявлена в нескольких нацпроектах. В учреждении прошел капремонт и реконструкция зданий и отделений, поставлено современное оборудование, открылся Центр амбулаторной помощи больным онкологией, куда пришли работать высокопрофессиональные специалисты. А в перспективе планируется модернизировать первичное звено, а также изменить подход к оказанию помощи пациентам.
Напомним, местный житель опубликовал петицию с требованием уволить главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую и ее зама. По словам бердчанина, здравоохранение города требует кардинальных перемен. Его поддержало около 2 тысяч местных жителей.