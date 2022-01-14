МСП получили более чем 25 млрд рублей кредитов за счет «зонтичных» поручительств

Исаевич рассказал о выданных в рамках механизма кредитах. По поручению Владимира Путина Корпорация МСП запустила пилот по «зонтичному» механизму. В 2021 году он длился три месяца. Главная цель, поставленная организацией для реализации пилота, заключалась в том, что предприниматели, получившие ранее отказ в кредитах, все же их взяли. Аналитики Корпорации МСП все еще подсчитывают результаты. Из увиденного на конец декабря — это более 25 миллиардов рублей.