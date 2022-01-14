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МСП получили более чем 25 млрд рублей кредитов за счет «зонтичных» поручительств

14 января 12:17
Фото: pixabay.com
Глава Корпорации МСП, которая входит в группу ВЭБ.РФ, Александр Исаевич выступил на пленарном заседании Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!».

По его словам, механизм “зонтичного” поручительства компании с момента его запуска в сентябре 2021 года позволил представителям малого и среднего бизнеса получить кредиты на общую сумму свыше 25 миллиардов рублей. Об этом информирует tass.ru.

Исаевич рассказал о выданных в рамках механизма кредитах. По поручению Владимира Путина Корпорация МСП запустила пилот по «зонтичному» механизму. В 2021 году он длился три месяца. Главная цель, поставленная организацией для реализации пилота, заключалась в том, что предприниматели, получившие ранее отказ в кредитах, все же их взяли. Аналитики Корпорации МСП все еще подсчитывают результаты. Из увиденного на конец декабря — это более 25 миллиардов рублей.

Топ-менеджер подчеркнул, что каждый пятый предприниматель, которому дали кредит, не получил бы его без данного механизма.

Ключевая задача «зонтичного» механизма кроется в расширении доступа предпринимателей к заемному финансированию. В ходе воплощения проекта в жизнь к 2024 году представители микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить в общей сложности более 600 миллиардов рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму 300 миллиардов рублей.

В Москве проходит IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!». Его организовала Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской Федерации. В число основных тем форума вошли вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе семейные предприятия: от законов до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений работы. Помимо этого, в рамках мероприятия будут подведены итоги реализации в прошлом году спецпроекта ТПП РФ «100 надежд бизнеса» и будут награждены победители из числа его участников.

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