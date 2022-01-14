На «Лыжне России» новосибирцы выйдут на четыре разных по протяженности дистанции

Участники смогут пробежать по четырем дистанциям. Для детей 2012-2014 годов рождения подготовят трассу длиной 500 метров. Юношам и девушкам 2004 года рождения и младше предложат 5-километровую дистанцию. Также по ней смогут пробежать женщины и мужчины 2003 года и старше, для которых также будет доступна дистанция в 10 километров. Четвертая трасса будет особой, она протянется на 2023 метра и ее посвятят молодежному чемпионату мира по хоккею, запланированному для проведения в Новосибирске.