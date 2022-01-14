На «Лыжне России» новосибирцы выйдут на четыре разных по протяженности дистанции

В Новосибирской области 12 февраля состоится юбилейная гонка «Лыжня России». О ее проведении объявили в областном правительстве, несмотря на подготовку тех же властей к 5-й волне коронавируса. Старт лыжников организуют в новосибирском Академгородке и во всех районах области.
Участники смогут пробежать по четырем дистанциям. Для детей 2012-2014 годов рождения подготовят трассу длиной 500 метров. Юношам и девушкам 2004 года рождения и младше предложат 5-километровую дистанцию. Также по ней смогут пробежать женщины и мужчины 2003 года и старше, для которых также будет доступна дистанция в 10 километров. Четвертая трасса будет особой, она протянется на 2023 метра и ее посвятят молодежному чемпионату мира по хоккею, запланированному для проведения в Новосибирске.
Лыжню намерены провести с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Участникам необходимо пройти регистрацию. В Новосибирске комиссия по допуску к соревнованиям будет работать 11 февраля с полудня до восьми вечера на стадионе «Спартак» и в ТЦ «Эдем».