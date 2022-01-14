atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На юге России загадочным образом пропал подполковник с Урала

14 января 16:41
Фото: Следственный комитет
Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Ставропольском крае загадочным образом пропал подполковник с Урала. О таинственном происшествии со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает "Кавказ пост".

Начальника связи штаба в/ч 31612 Александра Вяткина в последний раз видели в сентябре. Он останавливался в гостинице «Мираж» в станице Ессентукской. Военная часть Вяткина находится в Свердловской области. Он должен был выйти на службу 16 сентября, но не появился. После этого выяснилось, что с 26 по 28 сентября военный находился на Ставрополье, в гостинице «Мираж».

Куда пропал подполковник, неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело, но пока у них нет никаких свидетельств того, что Вяткина могли похитить или убить.

Материалы по теме
В Бердске от коронавируса скончался 51-летний подполковник с железным здоровьемУ подполковника полиции из Новосибирска мошенники украли более миллиона рублейСобака подполковника в отставке покусала двух женщин возле «Пятёрочки» в Новосибирске
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32