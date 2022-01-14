На юге России загадочным образом пропал подполковник с Урала

Начальника связи штаба в/ч 31612 Александра Вяткина в последний раз видели в сентябре. Он останавливался в гостинице «Мираж» в станице Ессентукской. Военная часть Вяткина находится в Свердловской области. Он должен был выйти на службу 16 сентября, но не появился. После этого выяснилось, что с 26 по 28 сентября военный находился на Ставрополье, в гостинице «Мираж».