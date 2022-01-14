Новосибирской области дадут миллиард рублей на капремонт 25 школ

Работы запланированы на 2022-2023 годы. Они пройдут в 13 районах и 2 городах региона. Как подчеркнул замгубернатора Сергей Нелюбов, речь идет о новом направлении работы для всех субъектов Российской Федерации. Оно нацелено на систематизацию подходов к ремонтам школ. От регионов требуется сохранить и поддержать образовательный процесс при проведении работ.