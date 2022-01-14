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Новосибирской области дадут миллиард рублей на капремонт 25 школ

14 января 15:32
Фото: pixabay.com
Работы запланировано провести в 2022-2023 годах. Они пройдут в 13 районах и двух городах региона.

Из федерального бюджета Новосибирской области выделят дополнительно почти миллиард рублей. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт 25 школ, сообщили редакции Atas.info в правительстве региона.

Работы запланированы на 2022-2023 годы. Они пройдут в 13 районах и 2 городах региона. Как подчеркнул замгубернатора Сергей Нелюбов, речь идет о новом направлении работы для всех субъектов Российской Федерации. Оно нацелено на систематизацию подходов к ремонтам школ. От регионов требуется сохранить и поддержать образовательный процесс при проведении работ.

По данным замминистра образования региона Юрия Савостьянова, федеральная субсидия составит более 979 миллионов рублей. На те же цели из областного бюджета выделят более 200 миллионов, которые пойдут на оснащение отремонтированных школ новым оборудованием.

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