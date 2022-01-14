Пенсионер погиб под колесами поезда в Новосибирской области

Накануне, 13 января, дежурный линейного отдела МВД России на станции Барабинск получил информацию о том, что на станции Татарская мужчина попал под поезд. Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что 71-летний житель Татарска перебегал через пути, в то время когда приближался грузовой состав.