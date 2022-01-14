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Пенсионер погиб под колесами поезда в Новосибирской области

14 января 12:40
Фото: pixabay.com
Мужчина перебегал через пути перед грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, но было поздно.

В Новосибирской области под колесами грузового поезда погиб пенсионер. Об этом редакции Atas.info рассказали транспортные полицейские.

Накануне, 13 января, дежурный линейного отдела МВД России на станции Барабинск получил информацию о том, что на станции Татарская мужчина попал под поезд. Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что 71-летний житель Татарска перебегал через пути, в то время когда приближался грузовой состав.

Машинист локомотива сигналил и применял экстренное торможение. Но избежать столкновения не удалось. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

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#Новости#Происшествия
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