Скоростная автострада может связать Москву с Новосибирском

Планируется построить абсолютно новую дорогу, на которой можно будет развивать скорость до 130 км/ч. Таким образом путь из Москвы до Казани сократиться до шести часов. Но есть и другая сторона вопроса. Эта трасса будет платной. Автомобилистам придется платить за каждый километр 2,5 рублей, итого проезд обойдется в 1,6 тыс. рублей.