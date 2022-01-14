Скоростная автострада может связать Москву с Новосибирском

Платная дорога «Москва-Казань» может получить новое направление – в сторону Новосибирска.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил ТАСС, что если появится финансовая возможность, то в проект транспортного коридора между Европой и Китаем включат Новосибирск. По его словам, трассу М-12 не стоит обрывать на 800 километрах, ее стоит протянуть до Омска и Новосибирска.
Отметим, что уже нашли подрядчиков на строительство семи участков автострады. Общая сумма контракта составляет почти полмиллиарда. Выиграла его госкомпания «Автодор».
Планируется построить абсолютно новую дорогу, на которой можно будет развивать скорость до 130 км/ч. Таким образом путь из Москвы до Казани сократиться до шести часов. Но есть и другая сторона вопроса. Эта трасса будет платной. Автомобилистам придется платить за каждый километр 2,5 рублей, итого проезд обойдется в 1,6 тыс. рублей.