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Солист Rammstein Тилль Линдеманн не приедет на концерт в Новосибирск 26 января

14 января 02:34
Фото: inst/ till_lindemann_official
Фанаты немецкого солиста смогу увидеть любимого исполнителя только в декабре.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн не приедет на концерт в Новосибирск 26 января. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Концерт Линдеманна должен был состояться 26 января в Новосибирске. Однако теперь выступление перенесли к концу 2022 года. Официальную дату назначили на 5 декабря.

Лидер легендарной рок-группы Rammstein отменил не только поездку в наш регион, но и в другие города: Москва, Киев, Рига, Прага. Организаторы назвали причину – тяжелая эпидемиологическая ситуация.

Обстановка в Европе и США идет к ухудшению. Это влечет за собой ограничения на перелеты, въезд, проживание иностранцев на территории России. В итоге фанаты немецкого солиста смогу увидеть любимого исполнителя только в декабре. Ранее мы писали, что на концерт Линдеманна раскупили все VIP-места.

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