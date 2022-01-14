Солист Rammstein Тилль Линдеманн не приедет на концерт в Новосибирск 26 января

Обстановка в Европе и США идет к ухудшению. Это влечет за собой ограничения на перелеты, въезд, проживание иностранцев на территории России. В итоге фанаты немецкого солиста смогу увидеть любимого исполнителя только в декабре. Ранее мы писали, что на концерт Линдеманна раскупили все VIP-места.