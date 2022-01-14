Суд Новосибирска на шесть месяцев продлил арест бизнесмену Сергею Проничеву

Арест новосибирского бизнесмена Сергея Проничева продлен на полгода, такое решение принял суд.
В управлении судебного департамента уточнили, что обвиняемый по делу о мошенничестве останется в СИЗО до 28 июня.
Напомним, Проничев оказался причастен к уголовному делу и стал соучастником журналиста Николая Сальникова. Последнего обвиняют в создании разоблачающего сюжета о клубе «Успех» и шантаже его членов. Якобы журналист требовал деньги за молчание. В деле вскоре появились еще два фигуранта – Проничев и журналист Евгений Кузьменко, пишет ТАСС.
Попавший в СИЗО вместе с сообщником Проничев решил заняться социальной деятельностью и написанием мемуаров.