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Такси подорожало почти в 2 раза из-за морозов в Новосибирске

14 января 02:17
Фото: pixabay.com
В городе столбик термометра показывает около -30 градусов.

Пятничные морозы привели к повышению тарифа на проезд в такси в Новосибирске. Водители устанавливают двойную цену за проезд в одном направлении.

Анализ тарифа Сиб.фм показала, что из Родников до Кавалерийской, 2 в пятницу горожанам придется заплатить не 200-300 рублей, а 500 рублей. А за поездку продолжительностью в 10 минут – от Урицкого, 12 до того же адреса на Кавалерийской – таксисты возьмут из-за мороза 302 рублей, хотя в любой другой день попросили бы 109 рублей.

Отметим, в городе температура воздуха упала до -26 градусов, но в выходные существенно потеплеет.

#Новости#Транспорт
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