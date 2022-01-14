Такси подорожало почти в 2 раза из-за морозов в Новосибирске

Анализ тарифа Сиб.фм показала, что из Родников до Кавалерийской, 2 в пятницу горожанам придется заплатить не 200-300 рублей, а 500 рублей. А за поездку продолжительностью в 10 минут – от Урицкого, 12 до того же адреса на Кавалерийской – таксисты возьмут из-за мороза 302 рублей, хотя в любой другой день попросили бы 109 рублей.