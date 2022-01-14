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В аэропорту Новосибирска задержали отца, похитившего трехлетнюю дочь

14 января 08:17
Фото: инцидент Томск
Девочку искали добровольцы и полиция.

Приставы не дали вылететь из Новосибирска в Крым томичу, похитившему трехлетнюю дочь у бывшей супруги.

9 января мужчина ушел на прогулку со своей дочерью, которая по решению суда после развода проживает с матерью. Но когда супруга приехала за ней, мужчину уже скрылся. По телефону он рассказал о своих планах уехать жить в Симферополь и больше не возвращаться в Томск.

Как сообщает томское УФСПП, только 13 января приставы получили исполнительный иск, который позволял им действовать. Они связались с коллегами из соседнего региона, которые нашли отца с девочкой в аэропорту.

Мужчина успел пройти паспортный контроль и готовился к посадке на рейс «Новосибирск-Симферополь». Заметив приставов, он оказал сопротивление. После беседы он согласился отдать дочь. Девочка уже находится в Томске с матерью.

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