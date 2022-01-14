В аэропорту Новосибирска задержали отца, похитившего трехлетнюю дочь

9 января мужчина ушел на прогулку со своей дочерью, которая по решению суда после развода проживает с матерью. Но когда супруга приехала за ней, мужчину уже скрылся. По телефону он рассказал о своих планах уехать жить в Симферополь и больше не возвращаться в Томск.