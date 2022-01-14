В честь присвоения звания новогодней столицы в Новосибирске прогремел салют

Сам проект реализуется Минкультуры РФ для стимулирования внутреннего и внешнего туризма. Ранее титул присваивали Казани, Вологде, Владимиру, Сортавале, Тамбову, Ханты-Мансийску, Туле, Рязани и Калуге. Город Новосибирск стал в этом списке одиннадцатый, пишет НГС.