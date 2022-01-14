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В честь присвоения звания новогодней столицы в Новосибирске прогремел салют

14 января 04:03
Фото: pixabay.com
На торжественном мероприятии присутствовал мэр Анатолий Локоть.

В честь присвоения звания новогодней столицы в Новосибирске прогремел фейерверк. С почетным статусом новосибирцев поздравил мэр Анатолий Локоть.

Снежинку доставили в Новосибирск на поезде Москва-Владивосток. Столице Сибири передали титул еще 9 января в Нижнем Новгороде. Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России.

Титул «Новогодняя столица России» получают города, выигравшие определенный конкурс. Жюри учитывает множество критериев. К примеру, наличие площадок для проведения мероприятий и проведения масштабных мероприятий.

Сам проект реализуется Минкультуры РФ для стимулирования внутреннего и внешнего туризма. Ранее титул присваивали Казани, Вологде, Владимиру, Сортавале, Тамбову, Ханты-Мансийску, Туле, Рязани и Калуге. Город Новосибирск стал в этом списке одиннадцатый, пишет НГС.

После официальной части символ проекта поместили в домик снежинки на Михайловской набережной. Вечером новосибирцы могли наблюдать салют.

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