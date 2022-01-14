В Новосибирске автобусный маршрут №88 вновь запустят на ОбьГЭС. Об этом сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров
Маршрут «ОРМЗ – Центральный корпус» запускается с 17 января. Благодаря этому обеспечится транспортная связь с микрорайоном ОбьГЭС, поселков Краснообск, Малое Кривощеково, Северо-Чемским жилмассивом и площадью имени Карла Маркса.
Известно, что автобус будет двигаться по измененной схеме. В прямом направлении: улицы Таврическая, Березовская, Бердышева, Печатников, Молодости, Софийская, Ветлужская, Новоморская, Приморская, Советское шоссе, улицы Центральная, Западная, Северная, 12-я, 11-я, Восточная (р.п. Краснообск), Федора Горячева, Прокопьевская, Комсомольская, Мира, Ватутина, проспект Карла Маркса, улицы Геодезическая, Лыщинского, Немировича-Данченко.
А также в обратном направлении: улицы Немировича-Данченко, Ватутина, Мира, Оловозаводская, Тюменская, Комсомольская, Прокопьевская, Федора Горячева, Восточная, 11-я, 12-я, Северная, Западная, Центральная (р.п. Краснообск), Советское шоссе, улицы Приморская, Новоморская, Ветлужская, Софийская, Молодости, Печатников, Бердышева, Березовская и Таврическая.
Пассажиры смогут ездить на новых автобусах ПАЗ. Они поступили в Новосибирск в декабре прошлого года.