В Новосибирске автобусный маршрут №88 вновь запустят на ОбьГЭС

Известно, что автобус будет двигаться по измененной схеме. В прямом направлении: улицы Таврическая, Березовская, Бердышева, Печатников, Молодости, Софийская, Ветлужская, Новоморская, Приморская, Советское шоссе, улицы Центральная, Западная, Северная, 12-я, 11-я, Восточная (р.п. Краснообск), Федора Горячева, Прокопьевская, Комсомольская, Мира, Ватутина, проспект Карла Маркса, улицы Геодезическая, Лыщинского, Немировича-Данченко.