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В Новосибирске дело поджигателя машин на 33 миллиона ушло в суд

14 января 09:40
Фото: pixabay.com
Преступная группа подожгла целый автомобильный парк.

В Новосибирске дело поджигателя машин на 33 миллиона ушло в суд. Известно, что это самое масштабное уголовное дело об уничтожении машин за последние несколько лет.

В 2019 году Евгений Лазарев состоял в группировке, которая подожгла целый автопарк. Но до судебного разбирательства дело дошло только сейчас.

«Органами предварительного расследования Лазарев Е.В. обвиняется в том, что действуя в составе группы лиц, путем поджога уничтожил транспортные средства, находящиеся на огороженной территории. Общий размер ущерба составил 33 800 000 рублей», - сообщили в суде Ленинского района.

Материалы дела направили в суд. В процессе должны участвовать несколько представителей потерпевших.

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#Новости#Криминал
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