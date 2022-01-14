В Новосибирске дело поджигателя машин на 33 миллиона ушло в суд. Известно, что это самое масштабное уголовное дело об уничтожении машин за последние несколько лет.
В 2019 году Евгений Лазарев состоял в группировке, которая подожгла целый автопарк. Но до судебного разбирательства дело дошло только сейчас.
«Органами предварительного расследования Лазарев Е.В. обвиняется в том, что действуя в составе группы лиц, путем поджога уничтожил транспортные средства, находящиеся на огороженной территории. Общий размер ущерба составил 33 800 000 рублей», - сообщили в суде Ленинского района.
Материалы дела направили в суд. В процессе должны участвовать несколько представителей потерпевших.