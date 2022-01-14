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В Новосибирске незрячий мужчина набирает тысячи просмотров в TikTok, исполняя каверы

14 января 09:57
Фото: Mash Siberia
Пенсионер основал собственную муз. группу.

В Новосибирске незрячий мужчина набирает тысячи просмотров в TikTok, исполняя каверы. Алексей удивляет новосибирцев в социальных сетях, играя на электрогитаре.

Сибиряк исполняет каверы в стиле рок-музыки. К примеру, Metallica, Nirvana, RHCP и другие всеми известные группы. На платформе коротких видео он собирает 40-тысячные просмотры.

От других исполнителей Алексей отличается тем, что будучи слепым пенсионером он научился играть на гитаре. Также музыкант создал группу «Струны и мёд».

Мужчина вместе с единомышленниками дает бесплатные концерты в детдомах и домах культуры. Пенсионер уверен, что в ближайшее время группа наберет еще большую популярность, что позволит ездить на концерты гораздо чаще, чем сейчас.

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#Новости#Культура
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