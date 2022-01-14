В Новосибирске незрячий мужчина набирает тысячи просмотров в TikTok, исполняя каверы. Алексей удивляет новосибирцев в социальных сетях, играя на электрогитаре.
Сибиряк исполняет каверы в стиле рок-музыки. К примеру, Metallica, Nirvana, RHCP и другие всеми известные группы. На платформе коротких видео он собирает 40-тысячные просмотры.
От других исполнителей Алексей отличается тем, что будучи слепым пенсионером он научился играть на гитаре. Также музыкант создал группу «Струны и мёд».
Мужчина вместе с единомышленниками дает бесплатные концерты в детдомах и домах культуры. Пенсионер уверен, что в ближайшее время группа наберет еще большую популярность, что позволит ездить на концерты гораздо чаще, чем сейчас.