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В Новосибирске проживает 36 человек в возрасте старше 100 лет

14 января 03:36
Фото: pixabay.com
Все они получают единовременные выплаты.

В мэрии Новосибирска посчитали число местных жителей, которым более 100 лет. Согласно данным департамента по соцполитике, таковых оказалось 36 человек.

В 2021 году вековой рубеж перепрыгнуло 38 новосибирцев, из которых 32 женщины. Годом ранее фиксировалось 40 столетних горожан, в 2019 – на десять человек меньше.

Мэрия также сообщает, что самый старший житель города в этом году отпразднует 111 лет.

Отметим, что региональное правительство оказывает финансовую поддержку людям такого почтенного возраста. В прошлом году каждый получил 25 тысяч рублей.

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