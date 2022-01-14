В Новосибирске проживает 36 человек в возрасте старше 100 лет

В мэрии Новосибирска посчитали число местных жителей, которым более 100 лет. Согласно данным департамента по соцполитике, таковых оказалось 36 человек.
В 2021 году вековой рубеж перепрыгнуло 38 новосибирцев, из которых 32 женщины. Годом ранее фиксировалось 40 столетних горожан, в 2019 – на десять человек меньше.
Мэрия также сообщает, что самый старший житель города в этом году отпразднует 111 лет.
Отметим, что региональное правительство оказывает финансовую поддержку людям такого почтенного возраста. В прошлом году каждый получил 25 тысяч рублей.