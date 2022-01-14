В Новосибирске разъяренный мужчина выбрасывал вещи из окна и разбил машины во дворе

В Новосибирске разъяренный мужчина ранним утром выбрасывал вещи из окна и разбил окна восьми припаркованных машин во дворе. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Спортивной в доме №9. Странные действия длились с 7 утра до 9:30.