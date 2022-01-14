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В Новосибирске разъяренный мужчина выбрасывал вещи из окна и разбил машины во дворе

14 января 08:32
Фото: pixabay.com
Разгневанный сибиряк кричал, что его убивают.

В Новосибирске разъяренный мужчина ранним утром выбрасывал вещи из окна и разбил окна восьми припаркованных машин во дворе. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Спортивной в доме №9. Странные действия длились с 7 утра до 9:30.

В микрорайоне новосибирец разбил окна в квартире и начал выбрасывать вещи с третьего этажа на улицу. Как рассказали жильцы, пострадало минимум 8 автомобилей у подъезда.

Летевшие вещи были разные: молотки, чайники, сковородки. Мужчина кричал, что его убивают. В итоге соседи вызвали полицейских и скорую помощь, пишет НГС.

Жители района рассказали, что новосибирец сильно сопротивлялся. Его пришлось скручивать, чтобы успокоить и увезти на скорой. Теперь полицейские разбираются в произошедшем.

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#Новости#Происшествия
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