В Новосибирске разъяренный мужчина выбрасывал вещи из окна и разбил машины во дворе

В Новосибирске разъяренный мужчина ранним утром выбрасывал вещи из окна и разбил окна восьми припаркованных машин во дворе. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Спортивной в доме №9. Странные действия длились с 7 утра до 9:30.
В микрорайоне новосибирец разбил окна в квартире и начал выбрасывать вещи с третьего этажа на улицу. Как рассказали жильцы, пострадало минимум 8 автомобилей у подъезда.
Летевшие вещи были разные: молотки, чайники, сковородки. Мужчина кричал, что его убивают. В итоге соседи вызвали полицейских и скорую помощь, пишет НГС.
Жители района рассказали, что новосибирец сильно сопротивлялся. Его пришлось скручивать, чтобы успокоить и увезти на скорой. Теперь полицейские разбираются в произошедшем.