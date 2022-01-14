В Новосибирске разбили взятую в аренду для муниципального предприятия Audi A6

Примечательно, что торги по выбору поставщика проходили по принципу «закупки у единственного подрядчика». Автомобиль взяли в аренду без водителя, а целью указана перевозка пассажиров. Вполне вероятно, что речь не о тех, кто стоит на остановках по утрам в ожидании автобусов. Еще интереснее то, что контракт достался предпринимателю, зарегистрированному по тому же адресу, где находится и само предприятие-заказчик. Директором же ПАТП-5 является депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. Но в итоге что-то пошло не так.