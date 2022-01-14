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В Новосибирске разбили взятую в аренду для муниципального предприятия Audi A6

14 января 09:34
Фото: pixabay.com
Автомобиль бизнес-класса зачем-то понадобился автобусному предприятию ПАТП-5, которое готово было потратить на него 705 тысяч в год.

Пока жители Новосибирска продолжают жаловаться на качество общественного транспорта в городе, муниципальные предприятия проводят странные и дорогостоящие закупки. Так, например, ПАТП-5, то есть предприятие по перевозке пассажиров на автобусах, решило арендовать на год автомобиль бизнес-класса Audi A6 за 705 тысяч рублей.

Примечательно, что торги по выбору поставщика проходили по принципу «закупки у единственного подрядчика». Автомобиль взяли в аренду без водителя, а целью указана перевозка пассажиров. Вполне вероятно, что речь не о тех, кто стоит на остановках по утрам в ожидании автобусов. Еще интереснее то, что контракт достался предпринимателю, зарегистрированному по тому же адресу, где находится и само предприятие-заказчик. Директором же ПАТП-5 является депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. Но в итоге что-то пошло не так.

Автомобиль попал в ДТП и оказался разбит. Об этом Ильенко рассказал журналистам. При этом он не уточнил, кто стал виновником аварии. Зато рассказал, что из-за этого договор пришлось расторгнуть. Отметим, что ПАТП-5 является муниципальным предприятием, которое показывает убытки в своей работе.

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#Новости#Происшествия
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