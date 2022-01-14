atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирской области направят на поддержку детских центров 31 млн рублей

14 января 04:13
Фото: pixabay.com
Более 20 тысяч рублей получит каждый сотрудник детской комнаты.

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области сообщило о выделении субсидии для детских развлекательных центров, которые в новогодние праздники не работали.

Напомним, почти две недели игровые комнаты и развлекательные центры были закрыты из-за Covid-19. Такое решение приняло региональное правительство из-за роста больных детей. Представители бизнеса жаловались на потери и просили сделать послабление. Некоторые готовы были на QR-коды и другие меры, лишь бы центры работали. Но власти были непреклонны.

После окончания каникул развлекательные центры для детей возобновили свою деятельность. И власти начали думать о компенсации их потерь.

С 18 января предприниматели смогут получить материальную поддержку, но только в том случае, если докажут, что соблюдали требования правительства.

Между 247 объектами распределят 31 млн рублей. На каждого сотрудника, а их насчитывается в этой сфере 1395 человек, выделят по 22 тысячи рублей. В эту сумму включены в том числе социальные платежи, сообщил замминистра Максим Останин НГС.

По итогам проверки, было выявлено пять нарушителей, которые будут лишены субсидий.

#Новости#Бизнес
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32