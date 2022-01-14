В Новосибирской области направят на поддержку детских центров 31 млн рублей

Напомним, почти две недели игровые комнаты и развлекательные центры были закрыты из-за Covid-19. Такое решение приняло региональное правительство из-за роста больных детей. Представители бизнеса жаловались на потери и просили сделать послабление. Некоторые готовы были на QR-коды и другие меры, лишь бы центры работали. Но власти были непреклонны.