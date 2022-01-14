В Новосибирской области направят на поддержку детских центров 31 млн рублей

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области сообщило о выделении субсидии для детских развлекательных центров, которые в новогодние праздники не работали.
Напомним, почти две недели игровые комнаты и развлекательные центры были закрыты из-за Covid-19. Такое решение приняло региональное правительство из-за роста больных детей. Представители бизнеса жаловались на потери и просили сделать послабление. Некоторые готовы были на QR-коды и другие меры, лишь бы центры работали. Но власти были непреклонны.
После окончания каникул развлекательные центры для детей возобновили свою деятельность. И власти начали думать о компенсации их потерь.
С 18 января предприниматели смогут получить материальную поддержку, но только в том случае, если докажут, что соблюдали требования правительства.
Между 247 объектами распределят 31 млн рублей. На каждого сотрудника, а их насчитывается в этой сфере 1395 человек, выделят по 22 тысячи рублей. В эту сумму включены в том числе социальные платежи, сообщил замминистра Максим Останин НГС.
По итогам проверки, было выявлено пять нарушителей, которые будут лишены субсидий.