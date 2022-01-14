В Новосибирской области появятся социальные кураторы

В правительстве Новосибирской области обсудили меры социальной поддержки различным категориям семей. Губернатор Андрей Травников анонсировал появление в регионе социальных кураторов.
По словам главы региона, властям нужно усиливать взаимодействия с социально ориентированными НКО. Также нужно бороться с семейным неблагополучием. Именно здесь власти должно постепенно перейти к институту социальных кураторов.
У социальных уполномоченных должны быть собраны все данные о проблемах семей. Они должны быть готовы дать ответы и советы этим семьям.