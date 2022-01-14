atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирской области появятся социальные кураторы

14 января 11:02
Фото: pixabay.com
Губернатор Андрей Травников рассказал о необходимости работы с неблагополучными семьями.

В правительстве Новосибирской области обсудили меры социальной поддержки различным категориям семей. Губернатор Андрей Травников анонсировал появление в регионе социальных кураторов.

По словам главы региона, властям нужно усиливать взаимодействия с социально ориентированными НКО. Также нужно бороться с семейным неблагополучием. Именно здесь власти должно постепенно перейти к институту социальных кураторов.

У социальных уполномоченных должны быть собраны все данные о проблемах семей. Они должны быть готовы дать ответы и советы этим семьям.

Материалы по теме
Шесть мужчин и семь женщин скончались от коронавируса в Новосибирске В Новосибирске пьяный водитель на Subaru разбил семь автомобилейВ 2022 году новосибирцы хотят посвятить время работе, саморазвитию и семье
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32