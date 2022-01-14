В Новосибирской области за неделю поймали 248 нарушителей ковидных ограничений

В Новосибирской области продолжаются рейды по выявлению нарушителей коронавирусных ограничений. Как рассказали редакции Atas.info в правительстве региона, за первую рабочую неделю наступившего 2022 года чиновники совместно с Роспотребнадзором и полицией провели 845 рейдов по поиску тех, кто не соблюдает установленные правила.
Из общего числа проверок 117 касались использования QR-кодов. В ходе всех этих рейдов зафиксировано 42 нарушения, а в 11 случаях составлены административные протоколы, которые уже направили в суд.
Коснулись проверки и рядовых граждан. Среди них поймали 248 нарушителей ковидных ограничений. А двух новосибирцев не пустили на мероприятия из-за отсутствия QR-кодов или сертификатов.