В Новосибирской области за неделю поймали 248 нарушителей ковидных ограничений

В Новосибирской области продолжаются рейды по выявлению нарушителей коронавирусных ограничений. Как рассказали редакции Atas.info в правительстве региона, за первую рабочую неделю наступившего 2022 года чиновники совместно с Роспотребнадзором и полицией провели 845 рейдов по поиску тех, кто не соблюдает установленные правила.