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В пригороде Новосибирска от заболевания легких скончалась 26-летняя девушка

14 января 08:54
Фото: pixabay.com
По словам родительницы, легкие дочери почернели.

В пригороде Новосибирска от заболевания легких скончалась 26-летняя девушка. У сибирячки был запущенный бронхит с признаками пневмонии. Как рассказала ее мама, у дочки почернели легкие.

Девушка оказалась в реанимационном отделении больницы города Искитим еще 4 декабря. При обследовании в частной клинике, результаты показали, что у нее имеются серьезные заболевания легких. Коронавирусной инфекции у девушки не было. В больнице пациентка была подключена к кислороду. Ее мама утверждает, что дочь задыхалась.

Этой ночью, 14 января пациентку хотели отвести в новосибирскую больницу. Однако у девушки остановилось сердце и она умерла, пишет «Курьер.Среда».

Теперь родители хотят обратиться в правоохранительные органы из-за смерти дочери. Некоторые источники сообщают, что в медицинском учреждении уже ведется проверка.

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