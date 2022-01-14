В пригороде Новосибирска от заболевания легких скончалась 26-летняя девушка

Девушка оказалась в реанимационном отделении больницы города Искитим еще 4 декабря. При обследовании в частной клинике, результаты показали, что у нее имеются серьезные заболевания легких. Коронавирусной инфекции у девушки не было. В больнице пациентка была подключена к кислороду. Ее мама утверждает, что дочь задыхалась.