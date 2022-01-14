В пригороде Новосибирска СК начал проверку после обращения сироты к Путину

После жалобы Путину от сироты с аварийным жильем СК начал проверку. Напомним, инвалиду-колясочнику муниципальные власти города Татарска отказывают в приватизации жилья.
Парню выделили квартиру в 2015 году. В 2020 году сирота хотел ее приватизировать, но дом признали аварийным. В итоге мужчина решил обратиться к Президенту РФ, с просьбой помочь в тяжбе с чиновниками.
«По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки», - сообщили в Следственном комитете.