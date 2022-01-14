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Жители Каменского сельсовета просят губернатора остановить строительство высоток

14 января 08:05
Фото: pixabay.com
Жители боятся переполненности школ и пробок.

Жители Каменского сельсовета просят новосибирского губернатора Андрея Травникова запретить возводить высотные дома в их районе.

Ранее Минстрой заявил о внесении возможных изменений в генплан населенного пункта, касающийся застройки территории. Местные жители обеспокоены тем, что в их малоэтажном сельсовете появятся высотки, которые негативно скажут на их укладе жизни. Они видят угрозу экологии и социальной жизни. По словам общественников, местные школы переполнены, а с новыми высотками проблема обострится.

Жители сельсовета рекомендуют властям избавиться населенный пункт от ряда проблем перед тем, как приступать к стройке. В частности, расширить дорогу на выезде из сельсовета, а также построить школы и другие соцобъекты.

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