Жители Каменского сельсовета просят губернатора остановить строительство высоток

Ранее Минстрой заявил о внесении возможных изменений в генплан населенного пункта, касающийся застройки территории. Местные жители обеспокоены тем, что в их малоэтажном сельсовете появятся высотки, которые негативно скажут на их укладе жизни. Они видят угрозу экологии и социальной жизни. По словам общественников, местные школы переполнены, а с новыми высотками проблема обострится.