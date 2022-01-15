Фотограф раскритиковал Новосибирск в сравнении с Нижним Новгородом

Слава Степенов рассказал, что Нижний Новгород выигрывает в сравнении с Новосибирском по многим параметрам. И во многом этому причина время - город гораздо старше и у него есть исторические достопримечательности. Жители Нижнего любят свой город и не стремятся из него уехать, в отличие от новосибицев, которые готовы воспользоваться любым случаем, чтобы покинуть столицу Сибири. Сам Степенов признался, что у него тоже присутствуют "чемоданные" настроения и заявил, что не является патриотом Новосибирска.