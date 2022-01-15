Мэрия Новосибирска отказалась взыскивать долги с компании Джулая ГК «Дискус»

Дело в том, что строительный департамент выяснил, что процедура взыскания долгов может негативно сказаться на стройке крупных микрорайонов города и нарушить права дольщиков. Финансовое положение строительных компаний не позволит после погашения задолженности продолжить стройку в микрорайонах.