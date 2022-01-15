Мэрия Новосибирска отказалась взыскивать долги с компании Джулая ГК «Дискус»

Мэрия Новосибирска приняла решение отказаться от взыскания долгов застройщиков крупных микрорайонов города через судебных приставов.
Напомним, суд удовлетворил иск мэрии о погашении долга за аренду муниципальных земель в отношении ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус-Плюс». Исполнительные листы были отосланы в УФСПП, но вскоре отозваны.
Как пояснил общественник Евгений Митрофанов своим подписчикам в соцсети, на то были основания.
Дело в том, что строительный департамент выяснил, что процедура взыскания долгов может негативно сказаться на стройке крупных микрорайонов города и нарушить права дольщиков. Финансовое положение строительных компаний не позволит после погашения задолженности продолжить стройку в микрорайонах.
Отметим, что компании принадлежат ГК «Дискус», которым управляет депутат Алексей Джулай. Застройщики возвели микрорайоны «Плющихинский» и «Просторный».