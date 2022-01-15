Минздрав призывает новосибирцев проходить ревакцинацию от Covid-19

При этом медики обеспокоены тем, что прошедшие вакцинацию от коронавируса шесть месяцев назад все чаще становятся пациентами инфекционных больниц. Хальзов заявляет, что проблема в том, что они пропустили ревакцинацию. Пока свободно 35% коек в стационарах, но минздрав готовится к пятой волне коронавируса.