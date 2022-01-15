Минздрав призывает новосибирцев проходить ревакцинацию от Covid-19

Министр здравоохранения Константин Хальзев призывает жителей Новосибирской области не забывать о ревакцинации. В начале нового года число заболевших Covid-19 немного спала, показатели по заболевшим стабилизировались и перестали расти.
По словам министра, время для прививки самое подходящее.
При этом медики обеспокоены тем, что прошедшие вакцинацию от коронавируса шесть месяцев назад все чаще становятся пациентами инфекционных больниц. Хальзов заявляет, что проблема в том, что они пропустили ревакцинацию. Пока свободно 35% коек в стационарах, но минздрав готовится к пятой волне коронавируса.